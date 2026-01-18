大相撲初場所の観戦のため東京・両国国技館を訪問された天皇、皇后両陛下と愛子さま＝18日午後（代表撮影）日本相撲協会の八角理事長（元横綱北勝海）は18日、天皇ご一家による観戦の説明役を終え、天皇陛下から土俵の四隅に立てられた四本柱（1952年秋場所から撤廃）がなくなった時期を尋ねられたことなどを記者会見で明かし「相撲にお詳しい」と語った。打ち出し後は両国国技館内の会議室で2横綱2大関を交えて歓談した。天皇