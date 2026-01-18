[1.18 セリエA第21節](エンニオ・タルディーニ)※20:30開始<出場メンバー>[パルマ]先発GK 40 エドアルド・コルビDF 5 ラウタロ・バレンティDF 14 エマヌエーレ・バレーリDF 15 エンリコ・デルプラートDF 39 アレッサンドロ・チルカーティMF 8 ナウエル・エステベスMF 10 アドリアン・ベルナベMF 16 マンデラ・ケイタFW 9 マテオ・ペレグリーノFW 17 ヤコブ・オンドレイカFW 21 ガエターノ・オリスターニオ控えGK 66 フィリッ