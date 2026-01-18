道に迷っていた高齢女性を保護したとして、栃木県警宇都宮南署は壬生町上田、警備員朝日庸介さん（３９）に感謝状を贈呈した。朝日さんは昨年１２月２９日午前０時１０分頃、県総合運動公園内を巡回中に、薄着の８０歳代女性が一人で歩いているのを発見した。深夜で行動が不自然なことから、何かあってからでは遅いと心配に思い、「どうかされましたか」と声をかけた。女性が道に迷っている様子だったため、１１０番し、署員が