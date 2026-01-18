【バンスコ（ブルガリア）共同】スノーボードのパラレル大回転は、ミラノ・コルティナ冬季五輪の出場枠が決まり、女子の三木つばき（浜松いわた信用金庫）竹内智香（広島ガス）、男子の斯波正樹（TAKAMIYA）の代表入りが確実になった。