フィギュアスケート女子の坂本花織（シスメックス）が?大役?を全うした。２月６日に開幕するミラノ・コルティナ五輪日本選手団の結団式・壮行会が１８日に千葉県内で行われた。スピードスケート男子の森重航（オカモトグループ）の代役で旗手を務めた坂本は「３回目の五輪で、自分の中で思い出に残ることはしたかったので、旗手代行ができただけでも、かなり満足」と充実した表情を浮かべた。日本選手団の代表として、壇上で