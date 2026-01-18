ポルカドットスティングレイが、5月より全国7都市のライブハウスを回るワンマンツアーを開催する。ツアータイトルは「#立入禁止 ツアー」。バンドは本日18日の福岡振替公演をもって、昨年10月からバンド史上最多の公演数となる全国ツアーを完遂したばかりだが、今回のライブハウスツアーでは全員と目があう距離で、“ポルカのライブ”の楽しさをより凝縮させたライブセットを計画中だ。各公演とも、本日21:00よりポルカドットステ