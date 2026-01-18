TBSの若林有子アナ（29歳）が、1月17日に公開された、「サンデー・ジャポン」公式YouTubeの動画で、憧れのフリーアナウンサー・小川彩佳（40歳）から賞賛され、小川への愛を熱弁した。「NEWS23」に出演している小川彩佳が番組のゲストとして登場した後、アフタートークが行われ、インターンの時から小川に憧れているという若林有子アナが「ずっと、すごく憧れなんですってスタッフに熱弁しておりまして。髪型もちょっと寄せちゃい