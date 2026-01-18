SPYAIRの新曲「Kill the Noise」のミュージックビデオが公開となった。「Kill the Noise」は、1月より放送中のTVアニメ『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』の主題歌。2月11日にはCDリリースされることが決定しており、初回仕様はアニメ“勇者刑に処す”描き下ろし三方背スリーブケースが付属される。“勇者刑に処す”は ロケット商会による小説『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』が原作の懲罰勇者と魔王軍の戦いを描く