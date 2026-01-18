「ＡＪＣＣ・Ｇ２」（２５日、中山）未完の大器ドゥラドーレスが、伝統のＧ２にスタンバイ。脚部不安による約１年３カ月の長期離脱を経て、復帰２戦目の小倉日経賞でオープン初Ｖを飾ると、その後は重賞で３戦連続２着。特に前走のオールカマーはＧ１・３勝馬の妹レガレイラに食い下がり、地力強化を印象付けた。相手関係は大幅に緩和。重賞初Ｖの好機が巡ってきた。４歳シーズン初戦に臨むショウヘイ。１週前追い切りは栗東