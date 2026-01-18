EU=ヨーロッパ連合は、ブラジルやアルゼンチンなど南米4か国との自由貿易協定に署名しました。新たな市場を開拓する狙いがありますが、フランスの農家らは安価な作物が流入することに反発を強めています。EUは17日、ブラジルやアルゼンチンなど南米4か国で構成するメルコスール=南米南部共同市場との自由貿易協定に署名しました。貿易協定は25年にわたって協議が続けられ、人口7億人規模、世界の国内総生産のおよそ20%の取り引きが