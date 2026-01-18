歌舞伎俳優中村鶴松（30）が18日の浅草公会堂「新春浅草歌舞伎」を休演した。1部「梶原平三誉石切」の奴菊平、「相生獅子」の姫、第2部「傾城反魂香」女房おとくに出演していた。この日は上演内容を一部変更し、1部「相生獅子」は上演中止となった。「梶原平三誉石切」は中村橋吾が、「傾城反魂香」は中村莟玉が代役をつとめた。