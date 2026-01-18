日常にちょっとしたワクワクをプラスしたい人に向けて、GoodsPress Web編集部が選んだ最新アイテムを5つお届け。真冬の冷えを瞬時に解消する防寒パンツや、午年をモチーフにした大人向けスニーカーそしてワイヤレスで使いやすい分割キーボードまで――。毎日の暮らしや趣味の時間を、楽しく、豊かでちょっと贅沢なものに変えてくれるアイデアが満載です。 1. 真冬の冷えを一気に解消するモンベルの最新ダウンパンツ真冬は下半