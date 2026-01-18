クリスタル・パレスは、オリヴァー・グラスナー監督の解任を検討しているようだ。18日、イギリス『スカイスポーツ』が報じている。日本代表MF鎌田大地も所属するクリスタル・パレスを率いるグラスナー監督は、16日の会見で「10月の代表期間中に、スティーヴ（パリッシュ会長）との長い話合いを経て、新契約を結ばないことを伝えた」と明言。今シーズン終了後の契約満了に伴い、クラブから離れることを伝えていた。昨シーズン