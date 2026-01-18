滑らかなラインと共に、気品や芯の強さを感じさせる横顔は記憶に残るもの。角度によって表情が変化するその美しさに目を奪われます。All About ニュース編集部は12月8〜9日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「パーツ別×40代俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「横顔が美しいと思う40代女性俳優」ランキングを紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：綾瀬はるか／58票2位にラン