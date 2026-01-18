玉鷲を下手投げで破る藤ノ川（左）＝両国国技館大相撲初場所8日目の18日、幕内最年少20歳の藤ノ川が、最年長の41歳玉鷲を豪快に転がした。立ち合いから思い切りぶつかりもろ差しに。強烈な押しをこらえて体を寄せる。左下手投げで自分より57キロ重い相手を土俵下へ転落させ「先場所、千秋楽で負けていたので勝ちたかった」という。天覧相撲最初の一番で館内を大いに沸かせ「（両陛下に）1分だけでも名前を覚えてもらえれば光栄」