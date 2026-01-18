「娘が成人してから10年ほどたつわけですけれども、その間、いろいろな依頼をされることも多くなってきています。娘の様子や、話を聞いていると、その一つひとつを非常に大事にしながら、一生懸命取り組んでいるということがよくわかり、喜ばしく思っています」【写真】学生時代の佳子さま、割れた腹筋が見える衣装でダンスを踊ることも佳子さまの活躍を評価した秋篠宮さま秋篠宮さまは昨年11月30日で60歳、還暦の誕生日を迎えた