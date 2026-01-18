フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39歳）が、1月17日に放送された「田中みな実 あったかタイム」（TBSラジオ）に出演。久しぶりに食べたモスバーガーの海老カツバーガーに感動したと話し、松岡茉優から「自分がどれだけピーチ姫かっていうのを1回考えた方がいいよ」と指摘された。先週に引き続き、連続ドラマ「ギークス〜警察署の変人たち〜」（2024年／フジテレビ系）で共演した松岡茉優が、番組のゲストとして登場。田中が