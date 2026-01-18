ネパールには数多くの寺院がありますが、その中で「願いが叶う寺院」と呼ばれているのが首都・カトマンズの北西100kmほどのところにあるヒンドゥー教の聖地「マナカマナ寺院」です。機会があって訪れることになったのですが、大渋滞のために旅程が遅れてしまって予定通りに到着できず、ロープウェイ乗り場の向かいに広がる門前町でゲストハウスに宿泊することになりました。マナカマナ寺院の場所はココ。地図ではちょっとわかりに