第６７回アメリカジョッキークラブカップ・Ｇ２は１月２５日、中山競馬場の芝２２００メートルで行われる。ハイレベルな４歳世代が中心になる。京都新聞杯を制したショウヘイ（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父サートゥルナーリア）は、続く日本ダービーで３着に好走し、世代トップクラスの力を示した。前走の菊花賞は１４着に敗れたが、距離適性の差が出た内容だった。実績のある２２００メートルなら巻き返し濃厚とみる。ク