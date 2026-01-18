サウジアラビア開催のＵ―２３アジア杯は４強が出そろい、２０日に準決勝２試合が行われる。決勝進出をかけた準決勝の組み合わせは「日本―韓国」、「中国―ベトナム」のカードとなった。＊＊＊中東のサウジアラビアでの開催となっているが、今大会の西アジア勢は軒並み不調。開催国のサウジアラビアを筆頭に、カタールやイランなども１次リーグ敗退となり、決勝トーナメント（８強）に勝ち上がったのはヨルダンとウズ