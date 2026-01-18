JAグループが提唱する「国消国産」について考えるシンポジウムが、17日静岡市内で開かれました。これは国産の農畜産物を選んで購入するなど、日々の消費行動につなげてもらおうとJAグループが開いたものです。17日のシンポジウムには県内の消費者約300人が参加。料理研究家のコウケンテツさんが、各地の生産者を訪れて感じた農業の魅力を解説し、消費者や生産者が「国消国産」に向けてできることを語りました。