家のなかのことはママが中心になって、整理整頓や家事などを行なっていることもあるでしょう。一方でママが留守にしているときに、他の人が家事などをしてしまうこともあるようです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿が寄せられています。『昨日、義母が「よかれと思って」と、子どもしかいない家に入り、勝手に冷蔵庫を開けて持ってきた食べ物を入れました。さらに夕方だったからという理由で、わが家の洗濯物を取