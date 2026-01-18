私はアミ（32）。娘のアイ（小1）は4人グループで仲良くしているのですが、私はそのママ友関係でどうにも浮いているようで、悩みすぎて胃が痛いです……。旦那に相談をしたところ「離れない自分が悪い、自業自得だ」と言われ、相談をした妹のアンジュ（28）にも、同様のことを言われたのです。気が重いまま、今日はアイの学校の保護者会へ。今日は役員を決めるのですが、以前ママ友グループのひとり、カンナ（34）さんから「私たち