◆第37回選抜女子駅伝北九州大会・高校の部（18日、小倉城歴史の道発着、6区間、27・2キロ）4大会ぶりに出場した筑紫女学園（福岡）が九州勢最高の5位に入った。最終6区の嶋本はな乃（2年）が8位でたすきを受けた時、5区の大熊さわ（3年）から「（北九州）市立！」と6位を走るライバルの名を告げられた。嶋本は1人かわし、1キロ過ぎからライバルと並走。神村学園（鹿児島）も抜き、北九州市立を振り切った。順位を三つ上げ、