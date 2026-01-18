◆第37回選抜女子駅伝北九州大会・一般の部（18日、小倉城歴史の道発着、5区間、27・2キロ）2連覇を目指した京セラはデンソーに6秒届かず2位に終わった。ルーキーのアンカー嶋田桃子がデンソーの中澤咲絵子と一騎打ちとなったが振り切られ「最後800メートルで仕掛けたけど、残り400メートルでもう一度スパートをかけられてついていけなかった」と悔やんだ。福岡県鞍手町出身で九州国際大付高（北九州市）から日体大を経て