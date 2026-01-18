フェンシングを通じたまちづくりを進める沼津市で、北京五輪フェンシング銀メダリストの太田雄貴（おおたゆうき）さんが講演しました。 【動画】『“フェンシングのまち沼津”から世界へ』北京五輪銀メダリストの太田雄貴さんが講演＝静岡・沼津市 1月16日の講演会では、はじめに沼津信用金庫に「アスリート職員」として所属する、フェンシング女子サーブル日本代表脇田樹魅（わきたじゅみ）選手の活動が映像で紹介