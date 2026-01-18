俳優の鈴木亮平（42）主演を務めるTBS日曜劇場「リブート」(日曜後9・00）の第1話が18日に放送され、俳優・松山ケンイチ(40)がサプライズ出演。顔を変える(＝リブートする)前の主人公・早瀬陸を演じた。松山は現在放送中のNHK総合ドラマ10「テミスの不確かな法廷」（火曜後10・00）で主演を務めており、放送中のドラマの主演俳優が、同時期に他局のドラマで「主人公」を演じるのは異例。同作は、妻殺しの罪を着せられた平凡