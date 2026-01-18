立憲民主党本部の看板立憲民主党の北海道選出国会議員は18日、札幌市内で会合を開き、公明党との新党「中道改革連合」に現職衆院議員全12人が合流すると確認した。関係者によると、20日に離党し、中道に移る。次期衆院選は北海道1〜12区で出馬する見通し。会合後、逢坂誠二選対委員長は「北海道議員団として心合わせをして頑張っていく」と記者団に強調。中道が目標とする200人の擁立について「目標に手が届くところまで作業が