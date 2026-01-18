自民党の萩生田光一幹事長代行は１８日のインターネット番組で、衆院選で与党が勝利した場合、２０２６年度予算案を増額させる可能性に言及した。萩生田氏は、衆院解散により予算案の国会審議が年度をまたぐ見通しとなっており、暫定予算を編成する必要があると言及。「暫定予算を組めばその間、時間ができる。上乗せで（２６年度予算案に）高市カラーを乗せることもできる。公約具現化に予算が伴うとすれば、（増額修正は）可