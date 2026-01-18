任期満了に伴う鹿児島県の枕崎市長選挙は18日夜、開票が行われ、現職の前田祝成さん(61)が3期目の当選を果たしました。 枕崎市長選挙は開票の結果、 ▼現職で3期目を目指す前田祝成さんが5081票、 ▼新人で元市議会議長の永野慶一郎さんが4621票を獲得し、 前田さんが3期目の当選を果たしました。 前田さんは、子育て支援策として18歳以下の市民へのデジタル商品券の給付や、かつお節・焼酎などの特産品のブランド力強化を