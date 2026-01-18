女優の広瀬すず（27歳）が、1月17日に放送されたラジオ番組「広瀬すずの『よはくじかん』」（TOKYO FM）に出演。海外旅行は「ドキドキしますよね！」と語った。連続ドラマ「クジャクのダンス、誰が見た？」（2025年／TBS系）で広瀬すずと共演した森崎ウィンが、番組のゲストとして登場。森崎は昨年、国籍をミャンマーから日本に変えたことで海外旅行に行きやすくなったと話し、「俺、人生で初めて、自分で海外旅行しました」と話す