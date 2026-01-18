ＴＢＳ系日曜劇場「リブート」（日曜・午後９時）の第１話が１８日に放送され、俳優・松山ケンイチがサプライズで出演した。松山が演じるのは、鈴木亮平演じる儀堂歩にリブート（顔を変える）前の平凡なパティシエ・早瀬陸役。本作は、妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ（鈴木亮平）が自らの潔白を証明し、真犯人を見つけ出すために、愛する家族と過去を捨てて警視庁の悪徳刑事に“リブート”するストーリー。早瀬は失踪