「大根」がサッと柔らかくなるレシピ3選 まるで長時間煮込んだかのようにとろ〜り美味になる、大根の「ささっと煮」。たった10分で仕上がり、圧力鍋も不要です。家族の心まで温まるレシピ3選をご用意しました。 豆板醤の刺激的なアクセント真冬でも体がポカポカ温まる火をつけて10分ほどで完成多彩な味わいでとろ〜り大根を楽しめる！ 簡単に作れるぶり大根やあっさり煮、ピリ辛中華煮といったバリエーション豊富な仕上がりが、