◆大相撲初場所８日目（１８日・両国国技館）幕内・大栄翔（追手風）が横綱・豊昇龍（立浪）を撃破し５個目の金星を挙げた。立ち合いで突き放せなかったが、回りこんで土俵際ではたき込んだ。「立ち合い当たれたので自信があった」とうなずいた。２２年春場所・照ノ富士戦以来の金星は「自信になる」。天覧相撲は前回の２０年にも経験しており「陛下の前で相撲を取れることはなかなかない」と万感の思いを口にした。かつては