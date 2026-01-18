■これまでのあらすじ「旅行の間娘を預かってもらえませんか〜？」と義妹は志音に子どもを預けて、夫と義母と宮古島に出かける。留守番する志音には旅行を楽しんでいる写真が続々と送られてきて…。有紗ちゃんは礼儀正しくて真面目な本当にいい子。受験勉強の合間に、娘の葵の勉強も見てくれました。子どもを預けたお礼も言ってこない夏美さんの娘なのが、信じられないぐらいです…。「俺の貯金だから」と夏美さんにお金を使いまく