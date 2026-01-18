サウジラビアで開催中のU―23アジア杯に出場するU―23日本代表は20日の準決勝で韓国と対戦する。A代表経験のあるMF佐藤龍之介（19＝FC東京）がオンライン取材に応じ「得点王もMVPも獲れるものはすべて獲りたい。それが目標ではなくて活躍することがチームの勝利につながると思っている」と語った。ここまで3得点はMF古谷柊介（東京国際大）と並ぶチームのトップスコアラーで、大会の得点ランクの3位タイ。4得点で並ぶトップの2