カーリング女子でミラノ・コルティナ五輪日本代表フォルティウスの小野寺佳歩が１７日、自身のＸを更新。筋トレの様子を投稿し、反響を集めた。力強いショットとスイープでパワーが魅力の小野寺。タンクトップ姿で懸垂し、盛り上がる三角筋の写真を添え「今日もコツコツと育筋新しい器具入ってたカーリング筋肉部」などと記した。フォロワーからは「後ろ姿が素敵すぎる」、「スゲー筋肉」、「カッコイイ」、「素晴らし