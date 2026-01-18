お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏（49）が18日、自身のインスタグラムを更新。ドラマで共演している人気女優との2ショットを公開した。津田は「この後21時からTBSでリブート見てください！顔のデカさは気にしないで！」と記し、女優・戸田恵梨香との2ショットを投稿。2人はTBS日曜劇場「リブート」で共演している。この投稿には「ゴイゴイスーーー！！！！」「戸田恵梨香さんと！」「顔どーなってんの！」「ついに戸田恵