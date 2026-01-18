宇都宮市で1時間のあいだに雑草や室外機など、6件が焼ける不審火が相次ぎました。【映像】不審火が相次いだ現場の様子午前3時半すぎ、宇都宮市下砥上町で「何かが燃えている」と通行人から110番通報がありました。警察によりますと、午前4時半すぎにかけて下砥上町と2キロほど離れた西川田町で6件の火事が発生しました。火事はすべて宇都宮環状道路の近くで起きていて、店舗や工場が立ち並ぶ地域に隣接する雑木林の中の草や