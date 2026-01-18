声優の小野賢章、上田麗奈が18日、東京新宿歌舞伎町・シネシティで行われた映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケ―の魔女』（1月30日公開）公開直前記念閃光の“センコウ“決起集会に登壇した。【写真】公開直前記念閃光の“センコウ“決起集会の様子2021年6月に、ハードでリアリスティックな戦闘演出と、キャラクターたちの繊細な会話劇・心理描写が話題を呼んだ映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』第1章が