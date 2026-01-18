大丈夫だけどちょっと痛い…▶▶この作品を最初から読む「え、ひとり‥？」小学校の入学説明会にひとりで来ていた姿を見て、りつのことが気になり始めたしずか。入学後も、長女の莉華と集団登校の班やクラスが同じだったことで、自然とりつとの関わりが増えてきます。しかしいつもまわりに大人の姿が見えない、りつ。最初は心配していたものの、莉華への意地悪な態度がエスカレートするにつれ、しずかは怒りを覚え始めま