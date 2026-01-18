筆者の話です。平日の夕方は時間に追われるため、少しでも負担を減らそうと手作りの揚げ物に冷凍春巻きを添える事もありました。さりげないつもりの夕食で「美味しいね」と言われ、その言葉の指す先を思わず一人で予想してしまったのですが…… 予想外の……