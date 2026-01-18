元野良猫の『ささみ』くんはママさんのことが大好きな男の子。いつもはパパさんには塩対応な彼が、ついに“パパッ子”宣言を！？Youtubeで4.8万再生を記録するとともに、「本当はパパのこと好きなんだな」「こんなツンデレされたら、たまらないですね」との声が寄せられています。 【動画：いつもはパパに『塩対応』な元野良猫→ママが不在になると…想像もできなかった『態度の豹変っぷり』】 パパさんとニャンズのお留守番記録