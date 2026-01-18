猫が呼んでいるときに見せるサイン5選 猫が全身を使って飼い主へ呼びかける方法は、猫と飼い主との関係によっても変わりますが、ここでは主に共通しているサインを紹介しましょう。 1.声で呼びかける 猫が飼い主を呼ぶときに、最も分かりやすい手段が鳴き声です。猫は子猫時代に母猫に鳴くことで母乳をもらったり排泄のお世話をしてもらったりしていました。 現在の飼い猫は、人に食事を用意してもらうことで幼児性を残