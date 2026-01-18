おすわりしてぼーっとする子猫…ウトウトして…。可愛い子猫の姿が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は48万回を超え「カワイイ毛玉だぁ！いい顔してる」「子猫のﾋﾟｹﾞｪｪｪｪって鳴き方ホンマに可愛い」「横になっていいんだよぉぉ…(小声)」といったコメントが集まっています。 【動画：座っていた子猫→『睡魔』に襲われた結果……微笑ましすぎる瞬間】 倒れそう…！ TikTokアカウント「イクラちゃんは猫信者」に投