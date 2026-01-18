ブルワーズのペラルタに興味米大リーグのドジャースが、またも大物獲得に乗り出しているようだ。米記者が日本時間18日、ブルワーズのフレディ・ペラルタ投手にドジャースが興味を持っていると伝えた。今オフも積極的な補強を続けており、米ファンからは「もう止めるべき」などの声が上がった。米紙「ニューヨーク・ポスト」のジョン・ヘイマン記者は、自身のXを更新し、ブルワーズの昨季17勝の最多勝右腕・ペラルタについての