◆大相撲▽初場所８日目（１８日、両国国技館）西前頭５枚目・美ノ海（木瀬）が、東前頭３枚目・隆の勝（常盤山）を寄り切って、５勝目を挙げた。この日は「天覧相撲」となり、天皇、皇后両陛下と愛子さまが国技館２階の貴賓席に着席。八角理事長（元横綱・北勝海）の解説のもと、幕内後半の取組をご観覧した。美ノ海は天覧相撲の雰囲気について「僕はいつも通りだったが、お客さんの方が声援が多く、いつもより元気があっ