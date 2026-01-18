【AFC U23アジアカップ】U-23日本代表 1−1（PK：4ー2）U-23ヨルダン代表（日本時間1月16日／キング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアム）【映像】これがファウル？日本代表MFの好守備U-23日本代表のMF小倉幸成（法政大学）が、ボール奪取の局面で不可解な判定を受けた。好守備と思われたが、まさかのファウル判定にファンたちも唖然としている。U-23日本代表はAFC U23アジアカップの準々決勝でU-23ヨルダン代表と対戦