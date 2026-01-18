【ラ・リーガ】マジョルカ3−2アトレティック・クルブ（日本時間1月18日／ソン・モイシュ）【映像】審判に抗議→レッドカード連発の瞬間浅野拓磨が所属するマジョルカとアトレティック・クルブの一戦は、大荒れの展開となった。アウェイ側のアトレティック・クルブが主審の判定を巡って抗議すると、1分間で3枚のレッドカードが提示される事態を招き、これには現地ファンもレフェリーに批判的な声を寄せている。日本時間1月18日