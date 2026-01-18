歌舞伎俳優・市川團十郎（48）の長女で、舞踊家で女優の市川ぼたん（14）が昨年10月に“ランウエーデビュー”を果たした舞台裏が、17日放送の日本テレビ系「成田屋に、ござりまする。」（後3・00）で明かされた。昨年は7月に東京・歌舞伎座の「七月大歌舞伎」に出演したほか、4月期のTBS日曜劇場「キャスター」では阿部寛演じる主人公の娘を演じるなど、活躍の場を広げた。舞踊家以外の仕事では本名の堀越麗禾（れいか）で活